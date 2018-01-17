В Витебске пьяный пешеход спровоцировал два ДТП

В Витебске из-за пьяного пешехода произошли два ДТП.

16 января около 18:30 34-летний водитель автомобиля ГАЗ ехал по улице Ленинградской. В какой-то момент он заметил пешехода, который внезапно вышел на проезжую часть. Водитель применил экстренное торможение, в результате чего автомобиль опрокинулся на бок.

За грузовиком ехала Audi, за рулем которой находился 32-летний водитель. Чтобы избежать столкновения с опрокинувшимся грузовиком, он выехал на встречную полосу и наехал на ограждение.

Пешеход 1965 года рождения попытался скрыться с места происшествия, но водитель Audi и очевидцы его задержали. Как выяснилось, пешеход находился в состоянии алкогольного опьянения, пишет TUT.by со ссылкой на информацию ГАИ УВД Витебского облисполкома.

Фото TUT.by