Видеофакт. В Светлогорском районе спасатели вытащили внедорожник, застрявший в пойме Березины
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В Светлогорском районе внедорожник «Джип» застрял в пойме реки Березина.
Инцидент произошел 16 января примерно в 16:20. В Светлогорское районное подразделение МЧС поступило сообщение о том, что на лугу в пойме реки Березина возле деревни Затон застрял автомобиль.
«Джип» провалился под лед на глубину около 0,5 м. Работники МЧС с помощью специального инструмента и оборудования оперативно извлекли транспортное средство из воды. Пострадавших нет, сообщает Гомельское областное управление МЧС.
Фото и видео Гомельского областного управления МЧС
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