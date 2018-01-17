Видеофакт. В Светлогорском районе спасатели вытащили внедорожник, застрявший в пойме Березины

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В Светлогорском районе внедорожник «Джип» застрял в пойме реки Березина.

Инцидент произошел 16 января примерно в 16:20. В Светлогорское районное подразделение МЧС поступило сообщение о том, что на лугу в пойме реки Березина возле деревни Затон застрял автомобиль.

«Джип» провалился под лед на глубину около 0,5 м. Работники МЧС с помощью специального инструмента и оборудования оперативно извлекли транспортное средство из воды. Пострадавших нет, сообщает Гомельское областное управление МЧС.

 

Фото и видео Гомельского областного управления МЧС


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Тэги: МЧС Березина Город: Светлогорск

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