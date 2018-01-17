Устроившие поножовщину в пермской школе подростки арестованы

Суд арестовал двух подростков, которых подозревают в нападении на педагога и учеников пермской школы 15 января. Судья отправил их под стражу на два месяца, пишет «Новая газета».

Выездное заседание Мотовилихинского районного суда прошло в городской больнице, где сейчас лечат нападавших. Адвокаты намерены обжаловать арест в Пермском краевом суде.

После улучшения состояния подозреваемых их переведут в больничный блок СИЗО.

Нападение на пермскую школу №127 произошло утром 15 января. Двое подростков — ученик школы и бывший ученик — вошли в здание с ножами и напали на учительницу, которая вела урок у четвертого класса. В результате пострадали 15 человек, из которых 12 госпитализировали с различными травмами. Педагог Наталия Шагулина получила 17 ножевых ранений.

Рассматриваются две основных версии случившегося: спланированное нападение или вооруженный конфликт между подростками. Уголовное дело возбуждено по статье о покушении на убийство.