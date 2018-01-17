Министр экономики: макроэкономическая ситуация в стране стабильная

Для достижения запланированного экономического роста на уровне 103,5% по итогам 2018 года важно «с самого начала года не снижать набранных темпов», заявил министр экономики Владимир Зиновский 16 января на заседании президиума правительства.

Как сообщает пресс-служба Минэкономики, характеризуя прогнозы работы отраслей в первые три месяца нового года, представленные профильными госорганами, Зиновский назвал ряд из них чрезмерно осторожными. В качестве отраслей, относительно которых оценки излишне сдержаны и не учитывают всех имеющихся резервов роста, министр назвал промышленность, строительство, торговлю и транспорт.

Например среди факторов, которые могут обеспечить выход на более высокие темпы роста в промышленности, Зиновский отметил увеличение объемов производства на предприятиях концерна «Белнефтехим», на подведомственных Минпрому предприятиях, с учетом принятых недавно главой государства решений по их государственной поддержке, пишет БелаПАН.

Он также подчеркнул необходимость скорее завершить работу по созданию привлекательных условий для покупки населением отечественных легковых автомобилей, так как выпуск запланированного количества автомобилей Geely должен обеспечить прирост промышленности в целом более чем на 1 процентный пункт.

«Также ожидаем эффект там, где завершены инвестпроекты. В легкой промышленности это Оршанский льнокомбинат и «Камволь». В деревообработке — выпуск в первом квартале Светлогорским целлюлозно-картонным комбинатом порядка 30 тысяч тонн новой продукции — целлюлозы. С учетом полной отдачи и мобилизации всех резервов темпы роста в целом по промышленности должны сложиться в январе не ниже 102,5%, в первом квартале — 102,2%», ­— сказал министр.

Что касается работы регионов, то, напомнил Зиновский, в декабре представители Минэкономики выезжали на места для оценки планов развития областей и Минска на 2018 год. По его словам, в регионах «есть проблема балансировки и увязки показателей, планы требуют доработки в части инвестиций, заработной платы и увязке с ней темпов розничного товарооборота, создания новых рабочих мест».

Глава Минэкономики сообщил о «завершении формирования матрицы задач для вертикали власти на 2018 год». Он отметил, что для органов госуправления в ней сформулированы показатели по снижению затрат, трудоустройству граждан, импортозамещению и расчетные параметры среднемесячной зарплаты в разрезе госорганов и регионов. «Макроэкономическая ситуация в экономике стабильная, внешние условия обещают быть благоприятными, отраслевой анализ показывает наличие резервов для достижения и удержания по кварталу темпов роста ВВП не ниже 102,1%. Целевая матрица задач вертикали власти выстроена — дальше все зависит от исполнителей, их профессионализма, степени ответственности и желания работать», — считает Зиновский.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Андрей Кобяков на заседании президиума правительства заявил, что 2017 год закончен с темпом роста ВВП 102,4% при прогнозе 101,7%. Тем самым обеспечен выход на предусмотренные пятилетней программой параметры роста экономики и компенсировано отставание 2016 года, подчеркнул он.