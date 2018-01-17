В Лунинецком районе пропали две несовершеннолетние девушки

Сотрудниками Лунинецкого РОВД разыскиваются две без вести пропавшие учащиеся местного колледжа, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

17-летние девушки обучаются на третьем курсе Лунинецкого государственного политехнического профессионально-технического колледжа. Об исчезновении детей в милицию заявили родители. Одна из подруг ушла из дома днем 14 января, вторая — на следующий день около 6 часов утра.

До настоящего времени их местонахождение неизвестно. При себе у девушек были мобильные телефоны, которые в настоящее время выключены. Ранее одна из учащихся уже уходила из дома.

«По нашей информации, девушки вчера были в Минске. Предположительно, они могут направляться в сторону Москвы. Поэтому мы готовим ориентировки для наших российских коллег», — дополнил Сергей Дученко.

Граждан, располагающих какой-либо информацией о разыскиваемых несовершеннолетних, просят незамедлительно сообщить в милицию по линии 102.