Лукашенко одобрил проект соглашения о маркировке товаров средствами идентификации в ЕАЭС

Александр Лукашенко одобрил проект соглашения о маркировке товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе. Соответствующий указ от 15 января № 16 «О проекте международного договора» опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Министерство по налогам и сборам уполномочено на проведение переговоров по проекту соглашения, при необходимости может вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера. Правительство уполномочено на подписание документа.

Проект соглашения совет Евразийской экономической комиссии одобрил 6 октября 2017 года и направил на подпись главам государств — членов ЕАЭС. Документ предполагает введение общей для стран — участниц союза системы маркировки различных видов товаров для борьбы с контрафактом. Согласно проекту, совет ЕЭК будет принимать решения о маркировке отдельных товаров на основании представленных в комиссию заявок от государств. Предполагается создание единого реестра средств идентификации. Маркировка ввозимых товаров будет производиться до таможенного оформления, производители продукции должны будут помечать ее до транспортировки и реализации. С 2016 года в ЕАЭС проводится союзный эксперимент по маркировке меховых изделий RFID-метками.

Проект документа вызвал критику со стороны белорусских бизнес-союзов, поскольку предлагаемые меры приведут к увеличению издержек малого бизнеса. Как сообщил председатель РОО «Перспектива» Анатолий Шумченко, индивидуальные предприниматели к обсуждению вопроса о введении подобной системы не привлекались, пишет БелаПАН.

В рамках подготовки общей системы в ЕАЭС Беларусь работает над введением национальной системы прослеживаемости товаров. Так, в марте 2017 года МНС опубликовало проект указа президента «О создании национальной системы прослеживаемости». Проектом предусматривается введение для организаций и индивидуальных предпринимателей обязательного составления товарно-­транспортных и товарных накладных только в виде электронных документов при обороте отдельных групп товаров, перечень которых будет определять правительство.