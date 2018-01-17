Без оранжевого. В четверг метель и ветер ослабеют

На 18 января синоптики не объявляли оранжевый уровень опасности в Беларуси. По их прогнозам метель и ветер ослабеют.

В четверг будет облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории, днем преимущественно по юго-востоку страны ожидается снег, слабая метель.

На некоторых участках дорог возможна гололедица.

Ветер прогнозируется юго-западный, западный 5-10 м/с, ночью с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 2-8 градусов мороза, днем — от нуля до минус 5, сообщает Белгидромет.