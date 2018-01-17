Видеофакт. Зрители начали пародировать стоны белорусской теннисистки Соболенко на корте
Во время матча Открытого чемпионата Австралии по теннису между белоруской Ариной Соболенко и австралийкой Эшли Барти судья была вынуждена обратиться к зрителям и попросить их не имитировать крики Соболенко на корте.
«Леди и джентльмены, пожалуйста, во время розыгрыша не кричите», — обратилась судья на вышке к зрителям, после чего они начали изображать Соболенко еще активнее.
Как отмечает газета The Sydney Morning Herald, комментаторы, поклонники тенниса и бывшие игроки называют нелепыми звуки, которые во время розыгрыша издает белорусская теннисистка, и призывают Женскую ассоциацию тенниса повлиять на белоруску.
«Что-то нужно сделать с ее криками и кряхтеньем на корте», — написал в Twitter бывший теннисист Тод Вудбридж.
«Уровень шума, выходящий изо рта Арины Соболенко во время большинства ударов, совершенно неприемлем. Это наверняка отвлекает Эш Барти. Это портит матч», — написал ведущий Адам Уайт.
При этом сама Барти, которая в итоге одержала победу, заступилась за белоруску. «Думаю, если что-то настолько незначительное раздражает вас, то это само по себе куда более серьезная проблема», — заявила она.
Напомним, бывшая первая ракетка мира другая белоруска Виктория Азаренко также была знаменита громкими криками и стонами на корте.
Обсудим?