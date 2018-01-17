Задержанному в Украине по подозрению в шпионаже белорусу Юрию Политике продлили срок содержания под стражей

Задержанному в Украине по подозрению в шпионаже белорусу Юрию Политике, находящемуся в следственном изоляторе Чернигова, продлили срок содержания под стражей до 16 февраля, сообщил БелаПАН старший советник, консул посольства Беларуси в Украине Сергей Бобов, который 16 января встретился с адвокатом задержанного.

«Он продолжает знакомиться с делом. Срок содержания под стражей продлили до 16 февраля. Ожидаем, что 20 или 22 января будет предъявлено обвинение», — сказал Бобов.

Юрий Политика был задержан Службой безопасности Украины 16 июня 2017 года в автобусе Чернигов — Гомель в пункте пропуска «Новые Ярыловичи» Черниговского пограничного отряда. 4 января в СМИ были опубликованы отрывки его обращения в посольство Беларуси, в котором он описал обстоятельства задержания. Обвиняемый утверждает, что во время задержания сотрудники СБУ применяли по отношению к нему пытки (моральное давление и физическую силу), в связи с чем он вынужден был оклеветать себя.

5 января Генеральная прокуратура Беларуси заявила, что сомневается в наличии признаков шпионажа в действиях задержанного в Украине белоруса. По информации Генпрокуратуры, в Минск поступила просьба из управления СБУ в Черниговской области об оказании правовой помощи по делу, расследуемому в отношении белорусского гражданина по ч. 1 ст. 114 УК Украины (шпионаж).

Однако белорусская сторона отказала в правовой помощи СБУ, «поскольку возникли обоснованные сомнения в наличии признаков шпионажа в действиях Политики». «Была получена дополнительная информация, согласно которой файл с данными был закачан в телефон не самим Политикой Ю. А., а его украинским товарищем, действовавшим под контролем Службы безопасности Украины. Большие сомнения вызвал и вывод украинской стороны о секретности этой информации», — заявила Генпрокуратура.

Мать задержанного Ирина Политика в начале января разослала в СМИ письмо, в котором сообщила, что в отношении ее сына украинские спецслужбы применяли пытки. По словам женщины, Юрий Политика выехал в Украину, чтобы получить работу в логистической компании. «Хочу особо подчеркнуть, что у моего сына есть серьезные проблемы со здоровьем, он перенес онкологическое заболевание, вследствие чего ему была удалена почка, и в настоящее время он является инвалидом, — написала Ирина Политика. — Мой сын любил Украину, всегда хорошо отзывался о людях, с которыми общался, и даже не мог допустить подобной ситуации. Теперь я понимаю, что за каждым шагом его следили, «друзей» ему предоставили, которые водили его за нос, обещав работу в логистической компании, зная, что на другое он не согласится, все делали, чтобы подставить его, а потом два выхода: или вербовка, или уголовное дело».