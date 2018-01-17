Комедия «День сурка» отмечает 25-летие. Специальный показ в кинотеатре «Москва»

2 февраля в столичном кинотеатре «Москва» в рамках проекта Cinemascope:Restart пройдет специальный показ комедии «День сурка» с Биллом Мюрреем и Энди МакДауэлл в главных ролях.

В прокат «День сурка» режиссера Харольда Рэмиса вышел в 1993 году. В 2018-м одной из самых популярных комедий в истории кино исполняется 25 лет.

В рамках спецпоказа состоится только один сеанс — в 19:00. Фильм будет идти на английском языке с русскими субтитрами. Цена билета — 5 рублей.