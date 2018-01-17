Видеофакт. В Лиде во время движения загорелся «Фольксваген»
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В Лиде сотрудники милиции потушили загоревшуюся во время движения легковушку.
Судя по дате на видео, инцидент произошел утром 15 января. На одной из центральных улиц загорелся «Фольксваген Пассат».
Водителю повезло, что в это время навстречу легковушке двигались сотрудники департамента охраны. Один из милиционеров подбежал к горящей машине как раз в тот момент, когда в той открыли капот. Пламя вырвалось наружу, однако хватило одного огнетушителя, чтобы справиться с возгоранием, сообщает пресс-служба УВД Гродненского облисполкома.
Видео происшествия попало в объектив регистратора служебной машины.
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