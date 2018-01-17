Могилевский облсуд оставил в силе дисциплинарное взыскание, наложенное на политзаключенного Жемчужного

Могилевский облсуд 17 января отклонил жалобу Михаила Жемчужного на решение суда первой инстанции, признавшего правомерным взыскание политзаключенному, наложенное в горецкой колонии № 9.

Согласно материалам дела, 3 августа 2017 года администрация колонии водворила Жемчужного в штрафной изолятор за то, что он отказался переходить в отряд № 13, где находятся заключенные с неформальным низким статусом. Свой отказ политзаключенный назвал вынужденным ради сохранения собственной чести и репутации и отметил, что теперь при нахождении в любом отряде этой колонии его жизни и здоровью угрожает опасность. Он попросил обеспечить ему безопасное пребывание в пенитенциарном учреждении. Жемчужный также отметил, что до создания конфликтной ситуации с другими заключенными он беспрекословно выполнял требования администрации.

Жемчужный безуспешно обжаловал взыскание вышестоящему должностному суду колонии, а затем в Горецкий районный суд, который 28 декабря 2017 года отклонил жалобу. В кассационной жалобе в облсуд заключенный просил отменить решение суда первой инстанции и направить дело на новое рассмотрение.

Как сказал на суде адвокат Вадим Мушинский, на протяжении нескольких лет он оказывает юридическую помощь Жемчужному, и когда тот отбывал наказание в других исправительных учреждениях, подобных проблем не было.

«После прибытия в горецкую колонию у него возникла конфликтная ситуация с осужденными, основной причиной которой стали неформальные отношения среди заключенных — негласные и неписанные правила, которые, ни для кого не секрет, существуют. По надуманным причинам возник конфликт, и другие заключенные посчитали, что Жемчужный должен быть отнесен к заключенным с низким статусом. Этого Жемчужный не принял», — сказал защитник, подчеркнув, что отказ его подзащитного был вынужденным, а суд первой инстанции не дал должной оценке всем обстоятельствам.

Мушинский также сообщил, что Жемчужному уже высказывались прямые угрозы физической расправы со стороны осужденных.

Несмотря на это, судебная коллегия Могилевского облсуда посчитала, что объективных причин для отказа переходить в другой отряд у Жемчужного не было, и оставила решение суда Горецкого района в силе.

Как сообщил журналистам Мушинский, с момента нахождения его подзащитного в горецкой колонии на него наложено около 15 дисциплинарных взысканий. С 6 января в течение месяца Жемчужный будет находиться в помещении камерного типа. По словам адвоката, политзаключенный чувствует себя нормально, на здоровье не жалуется, передает БелаПАН.

15 января белорусские правозащитники обратились с совместным заявлением к западным дипломатам с просьбой потребовать от властей страны прекратить жестокое обращение с политзаключенным Михаилом Жемчужным.