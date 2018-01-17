Экипаж Сергея Вязовича вернулся на третье место в общем зачете «Дакара-2018»

Лидер белорусской команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович успешно преодолел десятый спецучасток ралли «Дакар-2018», вернув себе третье место в общем зачете. Седьмым на этапе финишировал экипаж под управлением Алексея Вишневского.

Десятый этап включал в себе два спецучастка общей протяженностью 373 км, которые привели гонщиков в аргентинский Белен. Трасса представляла собой бездорожье с рыхлыми песками. На втором отрезке экипажи также ожидал мягкий грунт, который плавно перешел в кочкарник.

«Сергей Вязович стартовал во второй десятке, но быстро набрал темп и сумел обойти многие экипажи. В их числе — столкнувшийся с поломкой чех Мартин Масик, с которым белорусы борются за третье место. На одном из пиков лежал экипаж Мартина Коломы. Белорусские гонщики также помогли загоревшемуся грузовику Антона Шибалова, передав ему два огнетушителя», — рассказали в компании velcom, обеспечивающей команду мобильной связью.

Десятый спецучасток Сергей Вязович преодолел с третьим временем — 5 часов 42 минуты. Победителем ралли-заезда стал голландец Тони ван Генугтен на Iveco, который оказался быстрее на 11 минут. Рядом с ним завершил гонку и аргентинец Федерико Виллагра.

В общем зачете белорусы идут третьими и отстают от россиянина Эдуарда Николаева на 3 часа 48 минут. При этом команда продолжаем бороться с организаторами за списание 20-минутного штрафа, полученного на марафонском этапе за столкновение с «Тойотой».

Алексей Вишневский финишировал на 7-й позиции, потратив на спецучастке около 6 часов и проиграв победителю этапа 29 минут. В генеральной классификации белорусы занимают 16-ю строчку.

Александр Василевский из-за прокола двух колес оказался на финише лишь 12-м. Его время — 6 часов 50 минут, отставание — 1 час 18 минут. В общем зачете МАЗовский экипаж находится на 15-й позиции.

На 11-м этапе гонщиков ожидает 280-километровый заезд с совместным стартом, когда на трассу одновременно выйдут мотоциклы, джипы и грузовики.