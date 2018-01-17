Глава МЧС: решение об организации переправы через Припять под Житковичами пока не принято

Окончательное решение об организации переправы через Припять под Житковичами (Гомельская область) пока не принято. Об этом рассказал на пресс-конференции 17 января в Минске министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко.

«Вопрос по ситуации в Житковичах находится на контроле, этим занимается вице-премьер [Анатолий Калинин], председатель республиканской чрезвычайной комиссии, — сказал чиновник. — Определены мероприятия, есть протокол. Каждому ведомству определена задача. Мы сегодня свою задачу выполняем: оказываем содействие при переправе. <…> Стоят наши катера мощные, мы переправляем. Понятно, что есть момент ожидания, поэтому установлены необходимые палатки для обогрева».

«Что касается самой переправы, здесь больше работает вице-премьер вместе с Министерством транспорта и коммуникаций. Планировали сделать временный мост, посчитали — это достаточно затратно по финансам. Сегодня они предлагают организовать достаточно мощную паромную переправу. Пока окончательное решение не принято, сейчас обсуждается», — добавил Ващенко.

7 декабря на мосту была обнаружена трещина. Движение транспорта прекратилось, людей перевозили спасатели на катерах, большегрузные автомобили шли в объезд. Вскоре был установлен понтонный мост, пишет БелаПАН.

Однако 14 января из-за высокой интенсивности шугохода понтонно-мостовая переправа через Припять была временно разведена. В социальных сетях появилась информация, что понтонная переправа уплыла по реке, так как натягивающие тросы не выдержали потока льда.

Сотрудники МЧС оповестили население ближайших районов о временном прекращении работы понтонной переправы. Паромную переправу для легковых автомобилей в районе деревни Снядин (Петриковский район) перевели на круглосуточный режим. Проезд большегрузных транспортных средств организовали по республиканским дорогам через Житковичи (М10) — Калинковичи (Р131) — Мозырь (Р36) — Лельчицы (Р128) — Туров и через Житковичи (М10) — Пинск (Р6) — Столин (Р88) — Давид-Городок — Туров.