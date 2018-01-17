В Новополоцке милиционер обезвредил мужчину с ножом, предложив ему закурить

В Новополоцке оперуполномоченный отдела уголовного розыска лейтенант милиции Андрей Зубок сумел обезвредить вооруженного ножом мужчину, который порезал бывшую супругу и угрожал покончить с собой.

Фото УВД Витебского облисполкома

На подходе к дому, в котором развернулись события, Зубок увидел скорую помощь, в которую бригада медиков грузила пострадавшую. От нее милиционер узнал, что удар ножом нанес бывший муж. Как выяснилось позже, супруг по решению суда уже был выселен из совместной квартиры, однако у него оставались ключи. Периодически мужчина наведывался к бывшей жене.

После нападения на женщину он остался в квартире и угрожал убить себя — держал нож приставленным к груди.

По словам Андрея Зубка, когда он поднялся в квартиру, то там уже находились сотрудники Департамента охраны, которые блокировали комнату. Милиционер попросил оставить его один на один с мужчиной.

Переговоры и попытки убедить новополочанина сдаться продолжались более 20 минут и ни к чему не приводили. Тогда милиционер предложил мужчине закурить, тот согласился и на секунду убрал нож в сторону. Этого оперативнику оказалось достаточно, чтобы скрутить злоумышленника.

Мужчина признался, что пришел в этот день в квартиру к бывшей жене, чтобы убить ее, а потом лишить жизни себя.

Потерпевшая, получив удар ножом, осталась жива и теперь ее здоровью ничего не угрожает.

В отношении бывшего мужа возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством», сообщает УВД Витебского облисполкома.