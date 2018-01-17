Казахстан во время председательства в Совбезе ООН намерен продвигать доверие между странами

С января 2018 года Совет безопасности ООН возглавил один из его непостоянных членов — Республика Казахстан. 18 января начнется визит президента этой страны Нурсултана Назарбаева в США, планируется его встреча с американским коллегой Дональдом Трампом. В Нью-Йорке пройдут тематические дебаты членов СБ ООН высокого уровня на тему «Нераспространение оружия массового уничтожения: меры доверия».

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Председатель Казахстанского совета по международным отношениям Ерлан Карин называет визит Назарбаева в США «важнейшим событием», имеющим серьезное значение как для дальнейших перспектив казахстанско-американского сотрудничества, так и для определения взаимоотношений Центральной Азии с США в целом и, в частности, роли США в этом регионе. В международном контексте это важно еще и с той точки зрения, что Казахстан в последние годы заявил о себе как об активном участнике в различных международных дискуссиях. Таким примером выступает, в частности, астанинская переговорная площадка по Сирии.

Предполагается, что серьезной темой для обсуждения президентов двух стран станет «Афганский вопрос». Миссия ООН фиксирует удручающую статистику - число мирных жителей, погибших в Афганистане в 2017 году от вооруженных конфликтов, достигло рекордной отметки — почти 18 тысяч человек. Это наиболее высокий показатель с начала войны, то есть с 2001 года.

Белый дом уже анонсировал работу над новой стратегией США по Афганистану. Назарбаев на встрече с Трампом изложит свое видение по этому вопросу.

В первый рабочий день председательства Казахстана в Совбезе ООН была презентована программа деятельности этого органа. Тематика самая актуальная — нераспространение оружия массового поражения, продвижение «зеленых технологий», решение гуманитарных проблем в зонах военных конфликтов и разрешение самих этих конфликтов. Совбезу ООН предстоит произвести анализ ситуации вокруг Северной Кореи, Ирана, Мьянмы, Палестины и Израиля (в частности, статуса Иерусалима) и многих других стран. Уже в январе пройдут ежеквартальные открытые дебаты на тему «Ситуация на Ближнем Востоке, включая вопрос Палестины», обсуждения проблем Сирии, Ливии, Демократической Республике Конго, ЦАР, Дарфура, Западной Африки и Сахеле, Южного Судана, Мали, Сомали, Кипра и Колумбии.

«Мы считаем, что сегодня нам нужно уделять больше внимания построению доверительных отношений между различными политическими лидерами и странами, — заявил Постоянный Представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров. — Без этого невозможно решить какие бы то ни было проблемы».

Предложенная Казахстаном программа нашла одобрение и поддержку и среди постоянных стран-членов Совбеза ООН. Постпред России при ООН Василий Небензя выразил уверенность «в успехе работы казахстанской делегации в качестве Председателя Совета». Постпред США Ники Хейли и другие послы стран-членов Совета отметили содержательность и насыщенность программы Казахстана, а так же тот факт, что она сфокусирована на самых актуальных мировых вопросах и современных вызовах времени.