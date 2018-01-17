Названы компании, получившие право на импорт в Беларусь алкоголя

Утвержден перечень юридических лиц, которые получили право на импорт в Беларусь алкогольной продукции в 2018 году.

В новом списке 29 государственных и частных предприятий, в том числе «Беларусьторг», «Белтаможсервис», «Белбакалея», «Табак-Инвест», «Евроторг», «Перно Рикар Минск», «Гарсия», «Белвингрупп», «Диакония», «Минский завод игристых вин», «Классические вина», «Завод Бульбашъ», «Минский завод виноградных вин», «Минск Кристалл» и «Торговый дом Азербайджана».

В 2017 и 2016 годах специмпортерами также было 29 предприятий, в 2015-м — 35.

Закон «О государственном регулировании производства и оборота алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта» закрепляет за государством исключительное право на осуществление импорта алкогольных напитков. С 2008 года государство по конкурсу делегирует это право юридическим лицам, получающим статус специмпортера.

Подготовлены, но пока не приняты поправки в законодательство, отменяющие исключительное право государства на импорт алкоголя.