Мясникович: договор о создании Союзного государства может быть актуализирован

Договор о создании Союзного государства может быть актуализирован, заявил 17 января председатель Совета Республики Михаил Мясникович.

Он отметил, что парламентское измерение играет особую роль в унификации и гармонизации законодательства двух государств, особенно в части принятия новых нормативных правовых актов.

«Полагаю, мы выйдем на очень серьезные и интересные предложения, которые могут быть рассмотрены как некие дополнения и изменения в договор о создании Союзного государства. За этим стоит очень большая напряженная работа, поскольку идеи надо не только положить на бумагу, но и согласовать с партнерами по Союзному государству — со структурами России», — сказал Мясникович.

По его мнению, по-новому должны зазвучать вопросы создания равных условий для хозяйствующих субъектов, обеспечения равных прав граждан, сообщает БЕЛТА.