Мясникович: договор о создании Союзного государства может быть актуализирован

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Договор о создании Союзного государства может быть актуализирован, заявил 17 января председатель Совета Республики Михаил Мясникович.

Он отметил, что парламентское измерение играет особую роль в унификации и гармонизации законодательства двух государств, особенно в части принятия новых нормативных правовых актов.

«Полагаю, мы выйдем на очень серьезные и интересные предложения, которые могут быть рассмотрены как некие дополнения и изменения в договор о создании Союзного государства. За этим стоит очень большая напряженная работа, поскольку идеи надо не только положить на бумагу, но и согласовать с партнерами по Союзному государству — со структурами России», — сказал Мясникович.

По его мнению, по-новому должны зазвучать вопросы создания равных условий для хозяйствующих субъектов, обеспечения равных прав граждан, сообщает БЕЛТА.

 


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Тэги: Союзное государство Персона: Михаил Мясникович

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  • Равные условия это замечательно. То есть, в первую очередь нас интересуют энергоносители? Допустим, в России к власти приходит Грудинин, а он заявил что они выйдут из ВТО, отменят НДС, кредит бизнесу не более чем под 3%, зарплата до 25000руб. российскими облагаться не будет, пенсию платить будут из бюджета, а значит налог ФСЗН сократится или отменится, отменят плату за дороги "Платон" , союзникам внутри российские цены на энергоносители, и много еще чего, так вот, можем ли мы в рамках Союза претерпеть такие же перемены? Порадуйте.