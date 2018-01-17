Экономист: прирост ВВП на 3,5% в 2018 году реален

Заместитель директора Центра системного анализа и стратегических исследований Национальной академии наук, заместитель председателя Белорусской научно-промышленной ассоциации Георгий Гриц считает, что утвержденный Александром Лукашенко официальный прогноз роста валового внутреннего продукта на 2018 год на уровне 103,5% к прошлому году является реалистичным.

Как сообщил экономист 17 января во время видеобрифинга, организованного Национальным пресс-центром, к годовому прогнозу он относится оптимистично.

«В указе президента, который утверждает показатели на 2018 год, очень кратко сказано о концептуальном развитии экономики на среднесрочный период — закрепить рост экономики и определить новые точки роста», — отметил Гриц.

По его словам, такими точками роста могут стать развитие малого и среднего предпринимательства, а также информационные технологии, пишет БелаПАН.

«Официальный прогноз роста ВВП на 3,5% вызван попыткой наверстывания того падения, которое было в 2015 и 2016 годах. Глава государства огласил, это действительно так, что совокупное падение в Беларуси за два года было около минус 6%. И во многом эти 3,5% обосновываются желанием и необходимостью наверстать эти показатели. Мы не можем плестись, рост экономики должен опережать существенно общемировые тренды», — считает экономист.

Гриц напомнил, что международные институты дают разные прогнозы относительно белорусской экономики: Международный валютный фонд ожидает рост ВВП в пределах 1,5%, Всемирный банк — 2,1%.

«Пример предыдущего года (рост ВВП в 2017 году в Беларуси составил 2,4%, — БелаПАН.) говорит о том, что белорусская прогнозная оценка более жизненная. И те тренды, которые заложены в предыдущем году, которые ожидаются уже в ближайшее время, позволяют говорить о том, что 3,5% — это является ожидаемым прогнозным ростом. Мне кажется, на устойчивый рост — 3-5% — мы должны в ближайшей пятилетке выйти», — заявил Гриц.