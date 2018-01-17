Мирный и Освальд вышли во второй круг Australian open

В первом круге мужского парного турнира Открытого чемпионата Австралии белорусско-австрийский дуэт Максим Мирный/Филипп Освальд выиграли стартовый матч на первом в этом сезоне турнире из серии «Большого шлема».

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Мирный и Освальд сломили сопротивление итальянско-израильской пары Томас Фаббиано/Дуди Села. Для виктории им понадобилось три сета — 7:6 (7:5), 3:6, 7:6 (7:4).

На следующей стадии белорус и австриец скрестят ракетки с американцами Бобом и Майклом Брайанами.