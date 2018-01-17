Visa выпустила платежную карту нового поколения — Wallet Card

Visa и Dynamics представили на выставке потребительской электроники CES 2018 в Лас-Вегасе новый тип платежной карты — Wallet Card.

Карта имеет те же размеры и формы, что и обычная банковская карта, но обладает более широким функционалом. К Wallet Card можно подключать несколько карт. На устройстве расположен дисплей, благодаря которому держатель карты может получать уведомления об операциях и специальных предложениях.

Карта Wallet Card имеет встроенный чип и антенну для передачи данных между устройством и банком в любой точке мира в любое время суток.

Держатели карт с помощью специальной кнопки могут моментально получить доступ к своим дебетовым, кредитным, предоплаченным, мультивалютным или дисконтным картам. Цифровой дисплей отображает информацию о текущем счете, а также позволяет переключаться между картами.

Финансовые учреждения могут моментально выпускать Wallet Card в любом месте и в любое время, в том числе в своих розничных филиалах. Потребители могут активировать карты мгновенно.

В случае несанкционированного доступа к карте банк может быстро удалить номер счета карты и заменить его на новый.

Встроенный 65000-пиксельный дисплей отображает информацию о счете и текст сообщений, присылаемых на карту Visa Wallet Card в любое время. Например, после каждой покупки потребителю может быть отправлено уведомление о покупке и остатке на счете. Держатели карт также могут получать информацию об актуальных предложениях или уведомления о подозрительной покупке.

В случае подозрений о мошенничестве пользователь может нажать специальную кнопку и будет выпущен новый номер карты.

Встроенный чип обеспечивает автоматическую подзарядку платежной карты во время транзакций, избавляя ее держателя от необходимости заряжать карту через зарядное устройство.

Финансовые организации получат возможность выпустить собственные карты Wallet Card в начале 2018 года.