Иностранцы потратили в Минске за три квартала 2017 года 98 млн долларов

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По данным заместителя начальника управления спорта и туризма Мингорисполкома Светланы Демешко, предварительно экспорт туристических услуг в столице с января по ноябрь 2017 год составил более 98 млн долларов.

Иностранцы потратили в Минске за три квартала 2017 года 98 млн долларов

По ее словам, рост экспорта к аналогичному периоду 2016 года достиг 36%. «В прошлом году туризм в городе Минске ощутимо встрепенулся», — отметила она, подчеркнув, что основную долю экспорта туруслуг составляет гостиничный бизнес — более 52%, пишет БелаПАН.

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«Эта цифра несколько уменьшилась по итогам прошлых лет, когда было и 56 и 57%, и это нас радует, — сказала представительница Мингорисполкома. — Это говорит о том, что повышается активность и других субъектов, оказывающих туристические услуги».

Больше всего туристов приезжает в Минск из стран Европы, отметила Демешко. Они составляют 77% всех гостей столицы. В прошлом году примерно на 20% вырос поток туристов из стран Азии, на 40% увеличилось количество туристов из Китая.

В 2017 году без виз в белорусскую столицу прибывали туристы в основном из Германии, Польши и Италии. В составе организованных групп значительно выросло количество гостей из Австрии, Швейцарии и Литвы. По данным на ноябрь, в Минск приехало около 80 тыс. безвизовых туристов, добавила Демешко.

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Отвечая на вопросы журналистов, директор УП «Мингорсправка» Борис Васильев обратил внимание на проблему транспортного сообщения между столицей и отдаленными туристическими объектами. К примеру, не налажено автобусное сообщение между двумя крупными туробъектами — Миром и Несвижем. Туристу, который передвигается не на автомобиле и не имеет средств арендовать машину, тяжело добраться до разных туристических объектов на общественном транспорте, отметил Васильев.

«Мы консультировались по этому поводу с туроператорами при разработке карты гостя города Минска, — сказал директор горсправки. — Надеемся, что наш новый проект подвигнет заинтересованные организации заняться вопросом транспортного сообщения».


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Тэги: туризм Персона: Светлана Демешко Борис Васильев Город: Минск

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