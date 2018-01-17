Иностранцы потратили в Минске за три квартала 2017 года 98 млн долларов

По данным заместителя начальника управления спорта и туризма Мингорисполкома Светланы Демешко, предварительно экспорт туристических услуг в столице с января по ноябрь 2017 год составил более 98 млн долларов.

По ее словам, рост экспорта к аналогичному периоду 2016 года достиг 36%. «В прошлом году туризм в городе Минске ощутимо встрепенулся», — отметила она, подчеркнув, что основную долю экспорта туруслуг составляет гостиничный бизнес — более 52%, пишет БелаПАН.

«Эта цифра несколько уменьшилась по итогам прошлых лет, когда было и 56 и 57%, и это нас радует, — сказала представительница Мингорисполкома. — Это говорит о том, что повышается активность и других субъектов, оказывающих туристические услуги».

Больше всего туристов приезжает в Минск из стран Европы, отметила Демешко. Они составляют 77% всех гостей столицы. В прошлом году примерно на 20% вырос поток туристов из стран Азии, на 40% увеличилось количество туристов из Китая.

В 2017 году без виз в белорусскую столицу прибывали туристы в основном из Германии, Польши и Италии. В составе организованных групп значительно выросло количество гостей из Австрии, Швейцарии и Литвы. По данным на ноябрь, в Минск приехало около 80 тыс. безвизовых туристов, добавила Демешко.

Отвечая на вопросы журналистов, директор УП «Мингорсправка» Борис Васильев обратил внимание на проблему транспортного сообщения между столицей и отдаленными туристическими объектами. К примеру, не налажено автобусное сообщение между двумя крупными туробъектами — Миром и Несвижем. Туристу, который передвигается не на автомобиле и не имеет средств арендовать машину, тяжело добраться до разных туристических объектов на общественном транспорте, отметил Васильев.

«Мы консультировались по этому поводу с туроператорами при разработке карты гостя города Минска, — сказал директор горсправки. — Надеемся, что наш новый проект подвигнет заинтересованные организации заняться вопросом транспортного сообщения».