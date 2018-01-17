Гриц: малый бизнес должен трансформироваться в новую экономическую модель

По мнению заместителя директора Центра системного анализа и стратегических исследований Национальной академии наук, заместителя председателя Белорусской научно-промышленной ассоциации Георгия Грица, задачей ближайших нескольких лет для белорусских экономических властей станет попытка перенаправления малого и среднего бизнеса в производственный сектор.

Комментируя прошлогодний декрет президента № 7 «О развитии предпринимательства», эксперт в ходе видеобрифинга, организованного Национальным пресс-центром, отметил, что основной целью документа является снижение роли государства с точки зрения влияния на бизнес, пишет БелаПАН.

«Кратно, в десятки раз, снижается вмешательство государства. Другое дело, что мы должны четко понимать, — и это общемировой тренд, что повышается ответственность владельцев бизнеса и топ-менеджеров. Это не прихоть», — добавил экономист.

По словам Грица, декрет направлен как на либерализацию открытия нового бизнеса, так и на упрощение деятельности существующего малого и среднего бизнеса.

«А малый и средний бизнес почти на 70% сегодня — это сфера услуг. Я не говорю, что это плохо или хорошо, это данность. Но если мы ставим перед собой конечную цель довести к 2030 году его вклад в ВВП до 50% и сохранить индустриальную направленность экономики, надо понимать, что этот бизнес уже недостаточен. Малый бизнес должен постепенно трансформироваться в некую новую экономическую модель», — считает представитель НАН.

В качестве удачного примера для Беларуси Гриц привел австро-немецкую модель деятельности малого бизнеса, когда в стране присутствуют производства крупных транснациональных корпораций, для которых частный бизнес на условиях аутсорсинга выполняет определенную работу.

«Но просто так, по мановению нормативного акта или волшебной палочки, этот бизнес у нас не создастся. Малый бизнес не придет в промышленность, потому что это стоимость аренды, основных и оборотных средств. Перенаправить его в индустриальный сектор — это задача следующих годов», — считает зампред БНПА.