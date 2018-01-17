Владелец двух служб маршрутных такси скрывал доходы

По данным Комитета госконтроля, владелец двух служб маршрутных такси сокрыл от налогообложения выручку на 150 тыс. рублей.

Сотрудники столичного управления ДФР подозревают владельца двух служб маршрутных такси, зарегистрированных в Минской области и осуществлявших регулярные пассажирские перевозки на междугородних сообщениях, в недоплате налогов.

В финансовой милиции отметили, что с января 2015-го по декабрь 2017-го он уклонялся от уплаты налогов, не отражая в бухгалтерском учете выручку, поступающую в виде наличных денежных средств от водителей маршруток.

«Для этого использовалось два способа: обнуление кассовых аппаратов специальным приспособлением либо непроведение наличной выручки по кассовым аппаратам компании», — сообщили в КГК.

По информации контролеров, водители маршруток подтвердили, что скрывали выручку по указанию должностных лиц.

В настоящее время изъяты бухгалтерская документация, компьютерная техника, деньги в сумме 40 тыс. рублей, более 20 кассово-суммирующих аппаратов, а также приспособления для их обнуления.