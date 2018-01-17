Председателем Белорусской ассоциации спортивной прессы переизбрана Анастасия Маринина

Генеральный секретарь — исполнительный директор Белорусской федерации баскетбола Анастасия Маринина избрана председателем Белорусской ассоциации спортивной прессы на второй пятилетний срок.

Голосование прошло 17 января в ходе отчетно-выборной конференции БАСП на безальтернативной основе.

Заместителем председателя ассоциации стал пресс-секретарь Министерства спорта и туризма Владимир Нестерович, генеральным секретарем — директор дирекции подготовки телепрограмм Белтелерадиокомпании Александр Казюкевич.

В президиум общественного объединения вошли также представители телеканала СТВ, информационных агентств БелаПАН и БелТА, а также пресс-секретарь Белорусской федерации борьбы — член комиссии Международной ассоциации спортивной прессы по самбо.

По словам Марининой, уровень белорусской спортивной журналистики уже можно сравнивать с уровнем мировых информагентств, однако необходимо решить ряд проблем. В их числе — нарушение журналистами правил работы на международных турнирах (один корреспондент из-за этого лишился аккредитации на Олимпийских играх в Сочи), а также попытки электронных СМИ, не обладающих правами на телетрансляцию, записывать видео.

Аастасия Маринина, ранее возглавлявшая пресс-службу Белорусской федерации легкой атлетики и Национального олимпийского комитета, призналась, что устала за эти пять лет, но никто не согласился стать преемником. На третий срок баллотироваться она не собирается.

Белорусская ассоциация спортивной прессы насчитывается около 170 членов, отмечает БелаПАН.

Фото vk.com/nastassia.marynina