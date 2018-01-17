Немец в последнюю минуту помешал нигерийцу изнасиловать россиянку

В Мюнхене во вторник вечером 61-летний мужчина предотвратил ужасное преступление. В последнюю секунду он вмешался в ситуацию и помешал изнасилованию 59-летней женщины.

Как сообщили в полиции, 24-летний гражданин Нигерии напал на россиянку. Он уже стянул со своей жертвы колготки, когда их заметил мюнхенец.

Отмечается, что преступник и жертва познакомились в автобусе, который направлялся к Остбанхофу. После того, как они вышли на станции нигериец затащил женщину за вокзал, повалил на землю и попытался изнасиловать.

В настоящее время гражданин Нигерии находится в тюрьме. В Германию он прибыл под видом мигранта в 2016 году, однако, статус беженца все еще не получил, пишет germania.one.