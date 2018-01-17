В лобовом ДТП под Слонимом погибли два человека

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Смертельное ДТП произошло днем в среду, 17 января, на 56 километре трассы Р-99 Берестовица-Барановичи в Слонимском районе.

В лобовом ДТП под Слонимом погибли два человека

В лобовом ДТП под Слонимом погибли два человека

По информации официального представителя УСК по Гродненской области

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Сергея Шершеневича, 35-летний водитель «Хёнде-Соларис» не справился с управлением, выехал на «встречку» и столкнулся с фурой «Вольво FH 440».

В результате аварии двое пассажиров легковушки — 1956 и 1975 годов рождения, погибли. Водитель и еще один пассажир, 1963 года рождения, были госпитализированы.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.317 УК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).


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Тэги: ДТП Персона: Сергей Шершеневич Город: Слоним

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