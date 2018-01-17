Лукашенко выделил 1 млн рублей на строительство бассейнов в Ветке

Александр Лукашенко подписал распоряжение о выделении денег наи строительство в Ветке бассейнов.

«За значительный вклад в укрепление белорусской государственности и в связи с 80-летием со дня образования Гомельской области» благодарность президента объявлена «труженикам этого региона». Соответствующее распоряжение подписал Лукашенко, сообщила 17 января пресс-служба белорусского руководителя.

«По случаю юбилейной даты предусмотрено выделение из средств резервного фонда президента Республики Беларусь 1 млн рублей на завершение в 2018 году строительства объекта «Блок плавательных бассейнов в г. Ветке», — отмечается в релизе.