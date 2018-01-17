На Олимпиаде в Пхёнчхане выступит единая корейская сборная по женскому хоккею

Делегации Южной и Северной Кореи примут участие в церемонии открытия зимней Олимпиады-2018 в одной колонне и под единым флагом.

Как сказано по итогам договоренностей, достигнутых 17 января на встрече в погранпункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне, на Олимпиалде-2018 выступит единая женская хоккейная сборная.

Также отмечается, что КНДР пошлет на Олимпиаду и Паралимпиаду в Пхёнчхане делегацию из 550 человек, в которую, в частности, войдут 230 человек из группы поддержки, 30 мастеров тэквондо. Кроме того, стороны согласовали выступление в Южной Корее северокорейского оркестра из 140 человек.

Спортсмены из Южной и Северной Кореи ранее уже проходили вместе на открытии Олимпиады. Это произошло на Играх в Сиднее в 2000 году, в Афинах в 2004 году и в Турине в 2006 году. Но еще ни разу не формировали на подобного уровня соревнованиях единую спортивную команду. Хотя в 1991 год сборная, в которую вошли спортсмены Южной и Северной Кореи, выступила на чемпионате мира по настольному теннису, напоминает DW.