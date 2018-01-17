Глава БНПА: необходимо создавать доверие бизнеса к политике государства

Необходимо создавать доверие бизнеса к политике государства. Такое мнение высказал 17 января в Минске на научно-практической конференции «О предложениях по улучшению инвестиционных условий в Беларуси» председатель РОО «Белорусская научно-промышленная ассоциация» (БНПА) Александр Швец.

По его словам, бизнес-сообщество приветствует активизацию либерализации условий ведения бизнеса и улучшение инвестиционного климата. «Но краеугольным камнем доверия между властью и бизнесом является отношение к собственности», — подчеркнул Швец.

Он отметил, что целью конференции является выработка предложений по изменениям в законодательстве, пишет БелаПАН.

«Конечным итогом нашей работы должно быть создание доверия в экономической среде к политике государства. Мы приветствуем либерализационный тренд, но достаточно внимательно будем следить за правоприменительной практикой. Создание элементов доверия, когда будет работать правовая предсказуемость в вопросах собственности, и в целом повысит уровень доверия бизнеса, инвесторов к власти», — считает руководитель БНПА.

«Последний год мы занимались решением проблемных вопросов в отношении частной собственности и собственников. Это — вопросы изъятия имущества, порой очень спорные, в том числе спорные судебные и внесудебные решения», — отметил Швец.

Он выразил надежду, что ситуация по вопросам собственности будет улучшаться как на законодательном уровне, так и на практике.

В комментарии БелаПАН член постоянной комиссии по экономической политике Палаты представителей Национального собрания Анна Канопацкая отметила: «Защита собственности — основа для предпринимательской деятельности. В нашем государстве, к сожалению, отсутствует независимая судебная система, где можно эту собственность защитить. Конституция защищает право собственности, но, как мы знаем на практике, происходит якобы «защита интересов государства» и наполнение госбюджета. А любой инвестор хочет одного: чтобы его инвестиции и доходы были защищены. Если мы создадим соответствующие условия — защиту собственности, налоговое администрирование, независимые суды, то половина вопросов по привлечению инвестиций отпадет».

В своем выступлении на конференции первый секретарь посольства США в Беларуси Элизабет Льюис подчеркнула, что это мероприятие является заключительным в рамках проекта по проведению исследований и научно-практических мероприятий по защите прав и собственности добросовестных приобретателей и улучшению инвестиционных условий в Беларуси. Он осуществлялся при финансовой поддержке программы малых грантов посольства.

«Посольство США и Агентство США по международному развитию на протяжении многих лет поддерживают проекты, направленные на стимулирование рыночных реформ и предпринимательской деятельности. Такие проекты распространяют принципы правового регулирования, корпоративно-социальной ответственности и предпринимательской деятельности», — отметила дипломат.

По ее мнению, конференция позволит «найти общее решение по вопросам прав собственности в области инвестиций, недвижимости и предпринимательства».