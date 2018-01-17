В Ивьевском районе пьяный пенсионер металлическим прутом убил жену

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Семейная трагедия произошла в деревне Лепешки (Ивьевский район) в минувший понедельник, 15 января. Сообщили сегодня в пресс-службе МВД.

Минчанка зарезала мать-пенсионерку

Как сообщается, в 13:20 во дворе своего дома со следами побоев был обнаружен труп 82-летней пенсионерки.

Предварительно установлено, что ее примерно в семь часов утра в ссоре металлическим прутом убил 78-летний муж, который находился в состоянии алкогольного опьянения.


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Тэги: убийство пенсионеры пьянство Город: Ивье

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