В Ивьевском районе пьяный пенсионер металлическим прутом убил жену

Семейная трагедия произошла в деревне Лепешки (Ивьевский район) в минувший понедельник, 15 января. Сообщили сегодня в пресс-службе МВД.

Как сообщается, в 13:20 во дворе своего дома со следами побоев был обнаружен труп 82-летней пенсионерки.

Предварительно установлено, что ее примерно в семь часов утра в ссоре металлическим прутом убил 78-летний муж, который находился в состоянии алкогольного опьянения.