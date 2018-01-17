Затраты на деятельность в 2017 году Оперативной таможни окупились в 3,5 раза

Председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько сообщил, что в 2017 году затраты на функционирование Оперативной таможни окупились в три с половиной раза.

По информации ГТК, в 2015 году создание по поручению Александра Лукашенко этой структуры было направлено на оперативное усиление территориальных таможен во время увеличения грузо- и пассажиропотоков на конкретных участках границы, проведение контрольных мероприятий как в пунктах пропуска, так и внутри страны с целью выявления и устранения противоправной деятельности, оперативного реагирования на складывающуюся обстановку, пишет БелаПАН.

В 2017 году сотрудники выявили 293 попытки нарушения таможенного законодательства, по 279 из которых начаты административные процессы, по 14 — возбуждены уголовные дела.

«Противоправные деяния выявлялись в результате проведения специальных и контрольных мероприятий, с применением методов оперативно-розыскной деятельности и использованием системы анализа и управления рисками. Мобильными группами Оперативной таможни в 2017 году проведено 216 таких специальных мероприятий», — отмечается в сообщении.