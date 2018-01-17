Врач Белого дома рассказал о здоровье Трампа

Администрация США сообщила, что 45-й президент страны Дональд Трамп прошел первое обязательное медицинское обследование на посту главы государства. Отмечается, что в том числе, по его собственной инициативе, американский лидер прошел тест на когнитивные способности.

Как отметил врач Белого дома Ронни Джексон, Трамп не показал отклонений при прохождении теста на когнитивные способности.

Врачебное обследование Трамп прошел в минувшую пятницу, 12 января, в Мэриленде, где его осматривали военные врачи. Джексон заявил, что глава государства находится «в превосходном здравии» как физически, так и умственно.

В частности, президент набрал 30 баллов из 30 по Монреальской когнитивной шкале, сделанной для оценки «умеренных когнитивных расстройств и диагностирования болезни Альцгеймера».