В Каменецком районе «Тойота» вылетела в кювет и врезалась в дерево — водитель погиб

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Очередное смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня в Беларуси. На этот раз водитель погиб в Каменецком районе.

В Каменецком районе «Тайота» вылетела в кювет и врезалась в дерево — водитель погиб

Как сообщили в Госавтоинспекции Брестской области, трагедия произошла около четырех часов дня на 26-м километре автодороги Р-16 «Высокое — Брест».

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Первоначально установлено, что 65-летний водитель «Тойота-Камри» после завершения обгона и вернувшись в свою полосу движения, не справился с управлением автомобиля, съехал в кювет и врезался придорожное дерево.

В результате аварии мужчина погиб на месте происшествия.

Сотрудники ГАИ установили, что водитель был пристегнут ремнем безопасности, на автомобиле установлены зимние шины.


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Тэги: ДТП Город: Каменец

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