В Могилеве в горсовет баллотируется 32 политика

Могилевский горизбирком 17 января зарегистрировал кандидатами в депутаты горсовета 22 члена Либерально-демократической партии, шесть членов Объединенной гражданской партии, трех — Республиканской партии труда и справедливости и одного представителя Коммунистической партии Беларуси.

Из 145 претендентов на депутатский мандат 12 не были зарегистрированы по тем или иным причинам.

Из политических организаций самое массовое участие в выборах в горсовет заявила Либерально-демократическая партия, которая выдвинула 27 представителей. Однако пятерым из них было отказано в регистрации по одной и той же причине: несоответствие сведений, указанных в декларациях о доходах и имуществе, данным из налоговой инспекции. Эта же причина привела к отказу зарегистрировать двух беспартийных претендентов.

Наталья Шкадун, выдвинутая БСДП (Грамада), и Василий Беляев от Белорусской партии левых «Справедливый мир», по данным городской избирательной комиссии, нарушили процедуру выдвижения, поскольку имели документы от своих областных, а не городских структур.

Также не стал кандидатом в депутаты первый заместитель председателя БСДП (Грамада) Игорь Борисов, который шел путем сбора подписей. Значительное их количество были признаны недостоверными, а именно собранными не в том округе.

По той же причине недостоверными в большом количестве признаны подписи, собранные активистом оргкомитета по созданию Белорусской социал-демократической партии (Народная Грамада) Станиславом Павлинковичем. Еще одному беспартийному претенденту Алексею Веркееву было отказано из-за неправильно заполненных подписных листов.

Как сообщили БелаПАН в горизбиркоме, за прошедшее с начала избирательной кампании время жалоб не поступало. Выборы во всех округах альтернативные.

В то же время Игорь Борисов заявил БелаПАН, что намерен обжаловать решение горизбиркома в областной избирательной комиссии.

«Считаю, что в данной ситуации я стал жертвой неточного описания границ избирательного округа, которое ввело в заблуждение не только членов Могилевской городской избирательной комиссии, но и членов моей инициативной группы», — сказал политик.