Сегодня завершается регистрация кандидатов в депутаты местных советов

В четверг, 18 января, завершается регистрация кандидатов в депутаты местных советов, выборы которые пройдут ровно через месяц — 18 февраля.

Всего кандидатами в депутаты было выдвинуто 22,7 тысячи человек, в том числе гражданами путем сбора — около 16,5 тыс. человек, трудовыми коллективами — более 6,5 тыс., политическими партиями — 993, отмечает БелаПАН.

Вечером 17 января были зарегистрированы кандидаты в депутаты Минского городского совета. На 57 округов претендовали 345 человек.

Предвыборная агитация начнется с момента регистрации кандидата в депутаты и продлится до 17 февраля.

В целом депутаты будут избираться в 1.309 местных советов по 18.111 округам.