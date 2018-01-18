Три машины попали в ДТП в Глубокском районе: есть пострадавшие

В аварии, произошедшей накануне в Глубокском районе, столкнулись три автомобиля, сообщили в Госавтоинспекции Витебско области.

ДТП с участием «Фольксвагена», «Форда» и «Рено» произошло в среду, 17 января, примерно 15:30 на 71-м километре трассы Полоцк — Глубокое — граница Литвы.

Как отметили в ГАИ, по предварительным данным, водитель «Фольксвагена» совершал обгон «Форда», но, не справившись с управлением, зацепил его, после чего задел и ехавший на встречу «Рено».

К счастью, на этот раз обошлось без жертв — водители «Форда» и «Рено» отделались травмами.