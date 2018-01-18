Мощность взрыва метеорита над Детройтом составила 100 тонн в тротиловом эквиваленте

Специалисты Национального космического агентства США оценили мощность взрыва метеорита, замеченного в небе над Детройтом (штат Мичиган) — по данным НАСА он составил не менее 100 тонн в тротиловом эквиваленте.

Как отмечается, его скорость была не очень высокой — «всего» 45 тысяч километров в час.

На основании скорости и яркости вспышки эксперты предполагают, что космическое тело было 0,91 метра в диаметре.