В четверг в Беларуси будет небольшая метель и до +1°C

Сегодня в Беларуси будет облачная с прояснениями погода, сообщили в Гидрометцентре республики.

Преимущественно по юго-востоку страны пройдет снег, ожидается слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный. Максимальная температура воздуха днем составит -4.. +1°C.

В столице существенных осадков не ожидается. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха утром -4..-6°C, максимальная в середине дня около -2°C, вечером понижение до -3..-4°C.