В Минске утверждены тарифы на ЖКУ в 2018 году

В столице установлены тарифы на жилищно-коммунальные услуги в 2018 году решением Мингорисполкома № 50 от 5 января, которое опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале.

Столичные власти установили фиксированные тарифы на предоставляемые населению ЖКУ, субсидируемые государством и обеспечивающие полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание, пишет БелаПАН.

Так, фиксированный тариф на услуги по капитальному ремонту в многоквартирном жилом доме, предусматривающий полное возмещение затрат, установлен в 0,5055 рубля (без налога на добавленную стоимость) за 1 кв.м общей площади нежилого помещения в месяц, субсидируемый — 0,0953 рубля за 1 кв.м.

Фиксированный тариф на техническое обслуживание составляет 0,1187 рубля (субсидируемый) и 0,1216 рубля (полное возмещение) за 1 кв. м.

Тариф на водоснабжение составляет 0,8053 и 0,8114 рубля соответственно за 1 куб.м, на водоотведение — 0,5398 и 0,5398.

Стоимость технического обслуживания лифта на одного проживающего в месяц составляет 1,4 и 1,43 рубля соответственно.

Кроме того, опубликованным сегодня решением Мингорисполкома № 24 от 4 января установлен норматив фактического потребления тепловой энергии на ноябрь 2017 года: на отопление — 0,0142 Гкал/кв. м, на подогрев воды — 0,0775 Гкал/куб. м.

Как сообщила на пресс-конференции 15 января заместитель председателя гособъединения «Минское городское жилищное хозяйство» Юлия Сагайдак, в случае роста доходов населения, возможно, будет принято решение о дополнительном повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Чиновница сказала, что тарифы будут подняты в пределах, установленных недавно принятым указом президента, — не более 10 рублей для стандартной двухкомнатной квартиры с тремя проживающими при нормативном потреблении ЖКУ.

«Повышение у нас происходит один раз в год. Но у нас также возможна индексация тарифов до четырех раз в год. В прошлом году она проводилась. Но перед таким решением обязательно Минэкономики, МАРТ изучают рост доходов населения. И только в увязке с этими цифрами могут приниматься решения об индексации тарифов. Будет ли это в 2018 году, надо задавать вопросы МАРТ. Но механизм такой предусмотрен», — сказала замглавы объединения.