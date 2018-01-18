В Барановичах погиб пенсионер, выпав из окна четвертого этажа

В среду, 17 января, в Барановичах погиб 63-летний пенсионер — мужчина выпал из окна четвертого этажа. Происшествие произошло в 17:35 на улице Комсомольской.

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Как сообщил Intex-press официальный представитель УВД Брестской области Сергей Дученко, лежащего у дома мужчину обнаружили очевидцы и вызвали милицию.

Прибывшим медикам оставалось только констатировать смерть местного жителя.

По словам Дученко, пенсионер проживал один, злоупотреблял алкоголем. Известно, что в момент происшествия дверь в квартиру была закрыта изнутри, в доме был порядок.

Теперь следствию предстоит выяснить обстоятельства гибели — было ли это самоубийством, либо несчастным случаем.