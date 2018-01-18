Нацбанк установил требования к системе вознаграждения банковских работников

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Национальный банк установил требования к банкам в части организации системы вознаграждений и компенсаций. Новые требования направлены на совершенствование системы корпоративного управления в банках, говорится в сообщении регулятора, распространенном 18 января.

Нацбанк установил требования к системе вознаграждения банковских работников
 

Обращено внимание, что новые требования к коммерческим банкам определены постановлением Нацбанка № 544 от 29 декабря 2017 года, пишет БелаПАН.


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«Изменения, предусмотренные постановлением № 544, должны обеспечить единообразное понимание банковским сообществом надлежащей практики поощрения труда работников банковской сферы, а также разработку банками правил стимулирования труда работников исходя из эффективности их деятельности с учетом принимаемых рисков», — говорится в сообщении Нацбанка.

Как поясняет регулятор, требования, сформулированные в постановлении № 544, предусматривают создание в банках комитета по вознаграждениям, возглавляемого независимым директором.

Нацбанк рекомендует определять размер вознаграждений и компенсаций исходя из результатов деятельности работников «с учетом принятых ими рисков, риск-профиля и масштабов деятельности банка».

Требования Нацбанка также предусматривают уменьшение размера или отмену выплаты вознаграждений и компенсаций в случае высокорисковой, неэффективной или убыточной деятельности банка.

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Кроме этого, документ устанавливает выплату руководству банка вознаграждения по итогам работы за отчетный год или годового бонуса частями в течение нескольких лет. При этом регулятор предусмотрел и возможность отмены выплаты вознаграждений руководству коммерческого банка в случае невыполнения требований акционеров и реализации рисков.

«Эффективность созданных в банках систем вознаграждений и компенсаций будет оцениваться Национальным банком при осуществлении оценки эффективности системы корпоративного управления банка», — подчеркивается в сообщении Нацбанка.

Постановление № 544 вступает в силу 1 апреля 2018 года.

На совещании в ноябре 2017 года Александр Лукашенко поручил навести порядок в сфере оплаты труда работников банков и потребовал, чтобы система вознаграждения банкиров стала справедливой.


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«Хотелось бы, чтобы банковская система не была, цитирую народ, «скопищем жирных котов» (это не только говорит рабочий и крестьянин, это говорит вся интеллигенция). Банковские работники должны соответствовать тому уровню, который сложился в стране по заработной плате и доходам», — подчеркнул он.

По информации БелаПАН, в 2017 году в органах госуправления обсуждалась идея выравнивания зарплат руководителей коммерческих банков с окладом председателя правления Нацбанка. Однако после длительных обсуждений власти пришли к выводу, что такие жесткие административные ограничения нецелесообразны и могут породить теневые схемы выплаты вознаграждений топ-менеджерам коммерческих банков.

После обсуждения данного вопроса в правительстве и Нацбанке было принято решение об установлении дополнительных требований к системе вознаграждения в банках, которые соответствуют мировой практике и Базельским рекомендациям.


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