Лукашенко обсудил с Макеем развитие внешнеэкономической деятельности

На сегодняшней встрече Александра Лукашенко и Владимира Макея была обсуждены оптимизация в Министерстве иностранных дел и развитие внешнеэкономической деятельности.

«Вы хотели обсудить со мной вопросы оптимизации МИД. Если там есть какие-то нестыковки, несогласованности, я готов обсудить, чтобы мы окончательно могли принять решение», — приводит слова главы государства его пресс-служба.

Лукашенко попросил проинформировать о внешнеэкономической деятельности: «В первом приближении я знаком с результатами. Но у вас это более точная информация. И несколько слов о перспективах в плане диверсификации внешней торговли, деятельности наших посольств».

По словам Макея, в развитии внешнеэкономической деятельности по итогам 2017 года наблюдаются положительные тенденции. Он отметил, что произошел рост экспорта на 23%.

Министр рассказал, что «на две трети это произошло за счет роста цен, но на одну треть — за счет физического роста экспорта». Глава МИД считает, что такие результаты можно оценить положительно.

Впрочем, подчеркнул он, анализ говорит о том, что не надо самоуспокаиваться: «Что касается диверсификации, здесь подвижки тоже есть, но предстоит еще очень много работы».