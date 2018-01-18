В Минске проходит очередной раунд переговоров по урегулированию ситуации в Украине

В четверг, 18 января, в Минске начался очередной раунд переговоров по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины.

Как отмечает БелаПАН, это первая в 2018 году встреча переговорщиков.

В МИД Беларуси сообщили, что встреча рабочих подгрупп трехсторонней контактной группы проходит в «Президент-отеле». Переговоры традиционно закрыты для СМИ.

Предыдущее заседание контактной группы в Минске состоялось 20 декабря, стороны объявили о перемирии на Донбассе с 23 декабря. 27 декабря официальный Киев и самопровозглашенные республики впервые с осени 2016 года произвели обмен пленными. На территорию, подконтрольную украинским властям, вернулись 73 человека, на территорию, подконтрольную сепаратистам — 233.