Между Беларусью и Гонконгом с 13 февраля начнет действовать безвизовый режим

Пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик в четверг, 18 января, на брифинге в Минске сообщил, что с 13 февраля начнет действовать межправительственное соглашение между Беларусью и специальным административным районом КНР Гонконгом об отмене визового режима.



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По его словам, граждане Беларуси и граждане Китая, которые живут в Гонконге, получат право въезжать, выезжать, находиться и проезжать транзитом без виз на протяжении 14 дней, пишет БелаПАН.

По мнению специалистов, отмена виз между Беларусью и Гонконгом позволит существенно активизировать контакты двух стран на уровне бизнеса и туризма, отмечается в сообщении.

«Необходимо заметить, что туризм является одной из основных составляющих данного визита, — подчеркивается в сообщении. — С целью активизации сотрудничества в этой области в составе белорусской делегации — заместитель министра спорта и туризма Михаил Портной и представители туристического бизнеса Республики Беларусь».

Мирончик отметил, что Беларусь продолжает работу по отмене визового режима с рядом других стран, в том числе ОАЭ.