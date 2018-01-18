В закон о деоккупации Донбасса включена норма про выполнение Минских соглашений

В законе о деоккупации Донбасса содержится норма, которая отсылает к Минским соглашениям, хотя в редакции комитета этой нормы не было.

Перед голосованием народный депутат Украины Иван Винник (фракция БПП), который докладывал по законопроекту с голоса, зачитал ряд поправок.

Он, в частности, отметил, что в ст. 7 законопроекта «восстанавливается часть 1 в редакции автора проекта закона», то есть в редакции президента Украины.

А в президентском законопроекте в ч. 1 ст. 7 отмечалось: «При осуществлении органами государственной власти Украины, их должностными лицами политико-дипломатических мероприятий по восстановлению территориальной целостности Украины в пределах международно признанной границы Украины обеспечивается приоритетность выполнения безопасностных положений Минского протокола от 5 сентября 2014 года, Минского меморандума от 19 сентября 2014 года и «Комплекса мер» от 12 февраля 2015 года с целью создания необходимых условий для политического урегулирования в соответствии с нормами и принципами международного права и законодательства Украины», пишет УНИАН.

Верховная рада в четверг, 18 января, приняла закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях» (№ 7163).

За данное решение проголосовали 280 народных депутатов (в т.ч. 123 — «Блок Петра Порошенко», 76 — «Народный фронт», 17 — Радикальная партия, 22 — «Самопомоч», 15 — «Батькивщина»).