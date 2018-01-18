В Бобруйске люлька с рабочими рухнула с высоты

Два человека в Бобруйске получили серьезные травмы во время работы по обрезке веток: люлька гидравлического подъемника, в которой они находились, упала с высоты семи метров.

Как сообщила БелаПАН официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк, днем 17 января двое рабочих Бобруйского унитарного коммунального дочернего предприятия по обслуживанию жилищного фонда Ленинского района, находясь в люльке гидравлического подъемника, выполняли работы на высоте по обрезке веток с деревьев во дворе одного из домов по улице Октябрьской.

Вследствие повреждения крепления гидравлического механизма подъема стрелы произошло неконтролируемое падение с высоты около семи метров люльки мобильной рабочей платформы с находившимися в ней рабочими.

Пострадавшие 1982 и 1991 годов рождения были госпитализированы с множественными травмами.

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту нарушения правил охраны труда (ст. 306 Уголовного кодекса). На предприятии осуществлена выемка документов, содержащих важную информацию о проведении инструктажей рабочих по технике безопасности, а также регламентирующих деятельность предприятия.