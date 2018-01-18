В Бобруйске люлька с рабочими рухнула с высоты

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Два человека в Бобруйске получили серьезные травмы во время работы по обрезке веток: люлька гидравлического подъемника, в которой они находились, упала с высоты семи метров.

В Бобруйске люлька с рабочими рухнула с высоты

Как сообщила БелаПАН официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк, днем 17 января двое рабочих Бобруйского унитарного коммунального дочернего предприятия по обслуживанию жилищного фонда Ленинского района, находясь в люльке гидравлического подъемника, выполняли работы на высоте по обрезке веток с деревьев во дворе одного из домов по улице Октябрьской.

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Вследствие повреждения крепления гидравлического механизма подъема стрелы произошло неконтролируемое падение с высоты около семи метров люльки мобильной рабочей платформы с находившимися в ней рабочими.

Пострадавшие 1982 и 1991 годов рождения были госпитализированы с множественными травмами.

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту нарушения правил охраны труда (ст. 306 Уголовного кодекса). На предприятии осуществлена выемка документов, содержащих важную информацию о проведении инструктажей рабочих по технике безопасности, а также регламентирующих деятельность предприятия.


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Тэги: травматизм на производстве Персона: Оксана Соленюк Город: Бобруйск

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