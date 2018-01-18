Беларусь закроет генконсульства в Гданьске и Милане

В МИД принято решение о закрытии белорусских генконсульств в Гданьске и Милане, сообщил глава внешнеполитического ведомства Владимир Макей.

Ранее сообщалось о закрытии генконсульства в Одессе.

«Мы остановим работу еще двух наших загранучреждений в некоторых странах. Сейчас готовятся соответствующие решения», — приводит БЕЛТА слова Макея.

С другой стороны, прорабатывается вопрос открытия новых посольств в одной из стран Африки и в Европе.

«Но все это за счет наших внутренних ресурсов, а не увеличения численности дипломатической службы», — подчеркнул министр.

По его словам, Минск должен определиться четко со списком тех стран, взаимодействие с которыми принесет для Беларуси большую отдачу.

Он уточнил, что после сокращения у Беларуси будет 66 загранучреждений в 56 странах.