Выходные в Беларуси будут снежными и морозными

В предстоящие выходные (20-21 января) Беларусь будет находиться в поле пониженного атмосферного давления. Сохранится зимний характер погоды, сообщили в Гидрометцентре республики.

Так, в субботу ночью и утром на большей части территории, днем преимущественно в северо-восточных и юго-западных районах страны пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -2..-7°С, максимальная днем 0..-5°С.

В воскресенье в отдельных районах республики ожидается кратковременный снег, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -3..-9°С, максимальная днем -1..-6°С.