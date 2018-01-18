Возле ГУМа и Комаровского рынка будут собирать пожелания для будущих депутатов Мингорсовета

Акцию «Молодежь решает!» организует Минская городская организация БРСМ в рамках кампании по выборам депутатов местных советов.

Избиратели смогут написать свои пожелания будущим депутатам Мингорсовета. Для этого в разных точках столицы будут установлены специальные ящики для пожеланий и предложений. Напутствия горожан будут переданы вновь избранным депутатам.

Акция начнется 19 января в 16:30 у главного входа в ГУМ, 20 января собирать пожелания горожан депутатам будут с 12:00 на площадке перед Комаровским рынком.

Акция «Молодежь решает!» продлится до 17 февраля 2018 года. Волонтеров можно будет встретить

возле универмага «Беларусь» (ул. Жилуновича, 4);

возле ТЦ «Момо» (Партизанский пр., 150а);

возле ТРЦ «Е-сити» (ул. Денисовская, 8);

возле гипермаркета «Гиппо» (пр. Рокоссовского, 2);

возле Студенческой деревни (пр. Дзержинского, 97);

возле ТД «Кирмаш» (пр. Дзержинского, 100);

возле ТЦ «Корона» (ул. Корженевского, 26);

универсама «Могилевский» (ул. Могилевская, 12);

возле кинотеатра «Мир» (ул. Козлова, 4а);

возле 9-й стоматологической поликлиники (ул. Захарова, 52 к.2);

возле магазина «1000 мелочей» (ул.Калинина,1);

возле магазина «Турист» (ул. Толбухина, 12а);

возле Комаровского рынка (ул. Веры Хоружей, 8);

возле ЦУМа (пр. Независимости, 54);

возле магазина «Mart Inn» (универсам «Фрунзенский») (пр. Пушкина, 37);

возле ТЦ «Скала» (ул. Петра Глебки, 5);

возле ГУМа (пр. Независимости, 21);

возле ТД «На Немиге» (ул. Немига, 10).