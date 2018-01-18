Возле ГУМа и Комаровского рынка будут собирать пожелания для будущих депутатов Мингорсовета
Акцию «Молодежь решает!» организует Минская городская организация БРСМ в рамках кампании по выборам депутатов местных советов.
Избиратели смогут написать свои пожелания будущим депутатам Мингорсовета. Для этого в разных точках столицы будут установлены специальные ящики для пожеланий и предложений. Напутствия горожан будут переданы вновь избранным депутатам.
Акция начнется 19 января в 16:30 у главного входа в ГУМ, 20 января собирать пожелания горожан депутатам будут с 12:00 на площадке перед Комаровским рынком.
Акция «Молодежь решает!» продлится до 17 февраля 2018 года. Волонтеров можно будет встретить
возле универмага «Беларусь» (ул. Жилуновича, 4);
возле ТЦ «Момо» (Партизанский пр., 150а);
возле ТРЦ «Е-сити» (ул. Денисовская, 8);
возле гипермаркета «Гиппо» (пр. Рокоссовского, 2);
возле Студенческой деревни (пр. Дзержинского, 97);
возле ТД «Кирмаш» (пр. Дзержинского, 100);
возле ТЦ «Корона» (ул. Корженевского, 26);
универсама «Могилевский» (ул. Могилевская, 12);
возле кинотеатра «Мир» (ул. Козлова, 4а);
возле 9-й стоматологической поликлиники (ул. Захарова, 52 к.2);
возле магазина «1000 мелочей» (ул.Калинина,1);
возле магазина «Турист» (ул. Толбухина, 12а);
возле Комаровского рынка (ул. Веры Хоружей, 8);
возле ЦУМа (пр. Независимости, 54);
возле магазина «Mart Inn» (универсам «Фрунзенский») (пр. Пушкина, 37);
возле ТЦ «Скала» (ул. Петра Глебки, 5);
возле ГУМа (пр. Независимости, 21);
возле ТД «На Немиге» (ул. Немига, 10).
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